Песков не исключил, что итоговая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря
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Москва, 22 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 20 декабря, передает передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Ранее об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ответ на просьбу подтвердить эту информацию, Песков заявил, что точные даты Кремль сообщил представителям СМИ.
«Я не исключаю этого. Когда придет время, мы сообщим», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.