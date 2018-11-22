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Песков не исключил, что итоговая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря

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Песков не исключил, что итоговая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря

Москва, 22 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 20 декабря, передает передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ответ на просьбу подтвердить эту информацию, Песков заявил, что точные даты Кремль сообщил представителям СМИ.

«Я не исключаю этого. Когда придет время, мы сообщим», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Автор: Анна Клименко
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