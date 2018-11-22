Песков не стал комментировать заявление Авакова об итогах выборов главы Интерпола

Москва, 22 ноября. В Кремле отказались комментировать заявление главы МВД Украины Арсена Авакова по итогам выборов нового главы Интерпола.

«Никак не буду комментировать заявление Авакова», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей.

Ранее Аваков заявил, что благодаря его усилиям удалось добиться, чтобы руководителем Интерпола стал представитель Южной Кореи.

Напомним, выборы нового главы Интерпола состоялись в рамках 87-й Генеральной ассамблеи организации в Дубае. Российская сторона надеялась, что победу на них одержит российский представитель Александр Прокопчук, но новым президентом стал южнокорейский представитель Ким Чон Ян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что у Российской Федерации «нет никаких оснований не соглашаться с результатами прошедших выборов», хотя они и «проходили в атмосфере давления и вмешательства».