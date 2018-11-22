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Египетские спецслужбы уничтожили 12 боевиков на Синае

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Египетские спецслужбы уничтожили 12 боевиков на Синае

Каир, 22 ноября. Силы безопасности Египта уничтожили 12 боевиков в ходе спецоперации в городе Аль-Ариш на Синайском полуострове. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах.

Силовики преследовали боевиков в пустынном квартале Аль-Ариша. В ходе перестрелки семь боевиков были убиты, остальным удалось скрыться. Их обнаружили на окраине города и ликвидировали. Боевики были вооружены самодельными взрывными устройствами, оружием и боеприпасами.

С февраля текущего года объединенные силы египетской армии и МВД проводят спецоперацию «Синай-2018» и зачищают территорию полуострова от боевиков. Операция ведется как на севере и юге страны, так и в долине Нила. С начала операции были уничтожены около 500 боевиков.

Автор: Софья Куликова
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