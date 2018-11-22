Писатель Минаев отреагировал на задержание рэпера Хаски

Москва, 22 ноября. Известный писатель Сергей Минаев назвал «дичайшим бредом» все, что происходит вокруг концертов задержанного в Краснодаре рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).

По словам Минаева, Хаски, который раньше работал редактором на шоу «Минаев live», «безумно талантливый, тонко чувствующий человек». Писатель отметил, что музыкант ничего не боится, обладает обостренным чувством справедливости и после всей славы, которая на него обрушилась, ни разу не надел на себя корону, сообщил RT.

«Все, что происходит вокруг его концертов, — это дичайший бред. Дима сегодня один из главных музыкантов, не надо ему мешать творить», — заявил Минаев, комментируя задержание Хаски.

Ранее стало известно, что Хаски задержали в Краснодаре. По словам очевидцев, артист залез на крышу автомобиля и стал читать рэп, так как в клубе Bounce, где должен был выступать исполнитель, концерт не состоялся.

В СМИ сообщили, что против музыканта завели уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».