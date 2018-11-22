Турция ждет поддержки от Дамаска и России для стабилизации обстановки в сирийском Идлибе

Анкара, 22 ноября. Власти Турции ждут поддержки от России и правительства САР для стабилизации обстановки в сирийском Идлибе. Об этом в четверг заявил представитель Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

По его словам, Анкара делает все возможное для решения этой проблемы, однако ей не хватает сил, чтобы справиться с этим в одиночку.

«Турция делает все, что в ее силах, чтобы гарантировать этот контроль, прилагает к этому все усилия. Однако ей нужна поддержка России, других стран. Нужно участие сирийских властей», — отметил Сафи.

Член Совета по безопасности добавил, что процесс мирного урегулирования в Идлибе крайне сложный, поскольку там действует множество различных группировок. Кроме того, не стоит забывать про то, что данный регион населяет 3,5 млн человек, и если ситуация обострится, в Турцию и Европу хлынет новый поток беженцев, передает РИА Новости.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились до 15 октября создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.