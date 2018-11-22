Забастовка бюджетников: более полумиллиона тунисцев готовятся к акциям протеста

Тунис, 22 ноября. Более полумиллиона граждан Туниса готовятся к однодневной забастовке. Бюджетники, среди которых учителя, врачи и даже дипломаты, требуют у властей повышения заработных плат.

Займы Туниса у МВФ и сопутствующие им обязательства привели к тому, что в стране резко выросли налоги, хотя уровень зарплат по-прежнему остается низким. Как отметил доцент РЭУ имени Плеханова и член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, ухудшение ситуации в стране было спланировано извне. По его словам, беспорядки в Тунисе выгодны тем, кто заинтересован в превращении этого государства в еще одну горячую точку.

«В этой стране хотят провести сценарий еще одной арабской весны. Тем более, что в настоящее время в ряде стран, таких как Ливия и Алжир, обстановка уже нестабильна, и был нужен пояс этой нестабильности», — сказал Александр Перенджиев в комментарии журналу «Слово и Дело».

Эксперт отметил, что ранее Тунис разорвал «пояс нестабильности», однако сейчас, в связи с раскачиванием ситуации, снова стал звеном, которое соединяет Ливию и Алжир. В целом же, считает Перенджиев, сейчас вдоль Северной Африки образовалась единая нестабильная дуга.

Эскалация обстановки в Тунисе открывает возможности для всевозможных теневых и криминальных схем. По мнению эксперта, террористам в условиях нестабильности проще вербовать молодежь в свои ряды. Кроме того, может увеличиться поток беженцев в Европу. Перенджиев также отметил, что с помощью раскачивания ситуации заинтересованные третьи стороны создают так называемую систему внешнего управления. С ее помощью, например, правительство Туниса под давлением МВФ будет выполнять «нужные команды».

Напомним, Тунис находится в состоянии затяжного кризиса после волны протестов в 2011 году, прошедших по странам региона. Неспособность тунисских властей стабилизировать обстановку привела к тому, что в государстве резко ухудшился уровень жизни, криминогенная ситуация стала более негативной, возрос уровень террористической угрозы.