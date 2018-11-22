Мемориальную доску в честь Хворостовского открыли в Красноярске

Москва, 22 ноября. Мемориальную доску в честь выдающегося баритона Дмитрия Хворостовского открыли на его доме в Красноярске, сообщили представители министерства культуры региона.

Хворостовского не стало ровно год назад. 22 ноября 2017 года он скончался в Лондоне. На тот момент известному на весь мир исполнителю было 55 лет.

Мемориальную доску в его честь установили на доме по адресу проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 55. Именно там жил Хворостовский .

«Завтра планируется презентация памятной доски на Красноярском педагогическом колледже №1», — приводит слова источников в министерстве культуры региона РИА Новости.

Вечером в четверг, 22 ноября, в память о музыканте состоится благотворительный концерт-посвящение в государственном театре оперы и балета.