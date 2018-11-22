«Движение сходит на нет»: эксперт оценил успех РКН в борьбе с «зацеперами» в соцсетях
Роскомнадзор, Роспотребнадзор и АО «Центральная пригородная пассажирская компания» в результате совместной работы смогли свести к нулю пропагандистскую активность онлайн-движения так называемых зацеперов в социальных сетях. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
С 2016 года Центральная пригородная пассажирская компания выявила свыше 330 таких групп и сообществ в социальных сетях. На данный момент доступ к ним ограничен администрациями сайтов по требованию Роскомнадзора на основании экспертных заключений Роспотребнадзора. Под блокировку попали как вновь созданные сообщества, так и другие выявленные группы. Скорость выявления и блокировки вновь создаваемых сообществ составляет от одного до трех суток. За это время сообщества не успевают привлечь сколько-нибудь значимую аудиторию.
Более того, информация о «зацепинге» была удалена администраторами ресурсов из 387 групп и сообществ на основании судебных решений.
По данным СК РФ, количество несчастных случаев в результате зацепинга, которые повлекли смерть или тяжелые увечья у подростков, значительно снизилось за последние годы. В 2016 году в центральном регионе России было зафиксировано 16 таких случаев, в 2017 — два, в 2018 году — три.
«Адепты этого экстремального увлечения не только неоправданно рискуют собственным здоровьем и жизнью — они подвергают опасности пассажиров железнодорожного транспорта.
Субкультура зацепинга привлекает подростков, которые не всегда осознают возможные последствия опасного увлечения. Для меня очевидно, что тематические сообщества в соцсетях выполняют роль организаторов и пропагандистов, что просто недопустимо», — отметил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.
Движение зацепинга сходит на нет
Независимый аналитик в области СМИ и социальных сетей Наталия Елисеева прокомментировала ФАН информацию о снижении пропагандисткой активности онлайн-движения «зацеперов» в социальных сетях.
«К счастью, движение зацепинга сходит на нет. Огромная работа по сведению к минимуму [ущерба] была произведена в Интернете, так как участников привлекала именно информация, распространяемая в Сети.
Огромное количество групп (несколько сотен) в социальных сетях распространяли информацию о данном движении с последующим привлечением последователей. Самое страшное, что последователями были подростки», — рассказала Елисеева.
В настоящее время, по мнению эксперта, пропагандистская деятельность этих групп сведена к минимуму. В этом плане, отметила она, хорошо отработал Роскомнадзор.
«РКН быстро среагировал и заблокировал появляющиеся группы в соцсетях. То есть отдельно стоит отметить оперативность проводимых работ.
Говорить о том, что работа была «не важной» и «ненужной», недопустимо, так как движение представляло опасность для жизни подростков.
Однако кроме ведения работы в социальных сетях нужно вести работу непосредственно «в поле». Нужно выявлять причины появления этого движения и устранять их.
В основном это проблемы в семье, которые и влекут за собой увлечения подобного рода. Однако просветительская деятельность должна вестись на двух полях: В Сети и в реальной жизни. И безусловно, стоит продолжать работу по противодействию этому в Интернете», — заключила Наталия Елисеева.