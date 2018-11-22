«Движение сходит на нет»: эксперт оценил успех РКН в борьбе с «зацеперами» в соцсетях

Роскомнадзор, Роспотребнадзор и АО «Центральная пригородная пассажирская компания» в результате совместной работы смогли свести к нулю пропагандистскую активность онлайн-движения так называемых зацеперов в социальных сетях. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

С 2016 года Центральная пригородная пассажирская компания выявила свыше 330 таких групп и сообществ в социальных сетях. На данный момент доступ к ним ограничен администрациями сайтов по требованию Роскомнадзора на основании экспертных заключений Роспотребнадзора. Под блокировку попали как вновь созданные сообщества, так и другие выявленные группы. Скорость выявления и блокировки вновь создаваемых сообществ составляет от одного до трех суток. За это время сообщества не успевают привлечь сколько-нибудь значимую аудиторию.

Более того, информация о «зацепинге» была удалена администраторами ресурсов из 387 групп и сообществ на основании судебных решений.

По данным СК РФ, количество несчастных случаев в результате зацепинга, которые повлекли смерть или тяжелые увечья у подростков, значительно снизилось за последние годы. В 2016 году в центральном регионе России было зафиксировано 16 таких случаев, в 2017 — два, в 2018 году — три.

«Адепты этого экстремального увлечения не только неоправданно рискуют собственным здоровьем и жизнью — они подвергают опасности пассажиров железнодорожного транспорта. Субкультура зацепинга привлекает подростков, которые не всегда осознают возможные последствия опасного увлечения. Для меня очевидно, что тематические сообщества в соцсетях выполняют роль организаторов и пропагандистов, что просто недопустимо», — отметил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Движение зацепинга сходит на нет

Независимый аналитик в области СМИ и социальных сетей Наталия Елисеева прокомментировала ФАН информацию о снижении пропагандисткой активности онлайн-движения «зацеперов» в социальных сетях.

«К счастью, движение зацепинга сходит на нет. Огромная работа по сведению к минимуму [ущерба] была произведена в Интернете, так как участников привлекала именно информация, распространяемая в Сети. Огромное количество групп (несколько сотен) в социальных сетях распространяли информацию о данном движении с последующим привлечением последователей. Самое страшное, что последователями были подростки», — рассказала Елисеева.

В настоящее время, по мнению эксперта, пропагандистская деятельность этих групп сведена к минимуму. В этом плане, отметила она, хорошо отработал Роскомнадзор.