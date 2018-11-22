«Болванки» не нужны: Путин призвал создавать «умное» оружие

Анапа 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин указал на важность дальнейшего развития возможностей оборонного-промышленного комплекса России по выпуску боеприпасов.

«Нужны не пресловутые «болванки», а умное и высокоточное вооружение», — подчеркнул российский лидер, выступая на итоговом совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК.

Он также обратил внимание, что такие боеприпасы, повышая возможности действующих и перспективных систем вооружений, существенно экономят финансовые средства.