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«Болванки» не нужны: Путин призвал создавать «умное» оружие

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«Болванки» не нужны: Путин призвал создавать «умное» оружие

Анапа 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин указал на важность дальнейшего развития возможностей оборонного-промышленного комплекса России по выпуску боеприпасов.

«Нужны не пресловутые «болванки», а умное и высокоточное вооружение», — подчеркнул российский лидер, выступая на итоговом совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК.

Он также обратил внимание, что такие боеприпасы, повышая возможности действующих и перспективных систем вооружений, существенно экономят финансовые средства.

«Важно и дальше развивать возможности предприятий ОПК, выпускающих ракеты и боеприпасы, совершенствовать организацию самого производства», — добавил президент.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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