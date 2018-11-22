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Путин призвал к сокращению цикла производства ракет и боеприпасов

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Путин призвал к сокращению цикла производства ракет и боеприпасов

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин призвал к сокращению цикла производства ракет и боеприпасов. Об этом глава государства заявил на совещании по ОПК в четверг, 22 ноября.

Глава государства отметил, что продукция отрасли становится все более сложной и высокотехнологичной.

«Большинство образцов имеют длительные циклы изготовления, которые определяются мощностью не только предприятий, которые осуществляют финальную сборку, но и заводов-поставщиков комплектующих изделий, а также уровней обеспеченности сырьем и материалом», — сказал российский лидер.

Путин заявил о необходимости сокращения технологического цикла производства ракет и боеприпасов. Кроме того, добавил президент, следует произвести четкий расчет — какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантировано выполнять свои задачи по обеспечению безопасности России.

По мнению Путина, важно не только создавать оптимальные запасы, но и организовать их правильное хранение.

Автор: Дарья Смолина
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