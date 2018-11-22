На Украине одобрили закрепление в конституции курса страны в НАТО и ЕС

Киев, 22 ноября. Конституционный суд Украины одобрил закрепление в основном документе страны курса государства в НАТО и ЕС. Об этом рассказала представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

Как передает украинский телеканал «Прямой», Луценко уточнила, что хочет остановиться «на очень позитивном моменте». По ее словам, в четверг большинством голосов Конституционный суд Украины поддержал поправки о закреплении курса в ЕС и НАТО.

Напомним, 27 сентября в Конституционный суд Украины поступило обращение Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в конституцию Украины требованиям статей 157 и 158 конституции Украины.

В начале сентября внести изменения в украинскую конституцию предложил президент страны Петр Порошенко. В частности, он призвал закрепить в основном законе «европейскую идентичность украинского народа».

Киевские политики начали заявлять о стремлении Украины вступить в НАТО и ЕС еще в 2014 году во время государственного переворота. Выполнить свои обещания о так называемой евроинтеграции новые украинские власти так и не смогли. Однако руководство страны продолжает заявлять о том, что Украина якобы присоединится к альянсу и Евросоюзу в «ближайшее» время. Так, в июле президент страны Петр Порошенко заверил, что Украина станет членом ЕС до 2025 года.