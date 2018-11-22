Xiaomi готовится завоевать рынок электронных книг

Москва, 22 ноября. Китайский производитель Xiaomi последние несколько лет демонстрирует небывалый рост, однако на рынке электронных книг производитель еще не представлен. В Сеть просочилась информация, что компания может выпустить «читалку».

Согласно данным инсайдеров, китайский производитель может выпустить электронную книгу, которая потеснит действующих лидеров рынка, в том числе Kindle от компании Amazon и PocketBook.

Глава отдела разработок новых продуктов Xiaomi Ли Чуанки в ходе общения с пользователями на форуме отметил, что компания положительно относится к такому типу гаджетов, однако точного ответа насчет нового устройства не дал.

Предположительно, инженеры Xiaomi разработали прототип электронной книги еще в 2017 году. Однако компания сосредоточила внимание на других устройствах, и проект «читалки» отложили.

На данный момент Xiaomi получает около половины дохода китайского рынка. Успех компании обеспечивает минимальная стоимость товаров и широкий ассортимент.