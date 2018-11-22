Путин даст поручения правительству после серии военных совещаний

Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин сообщил, что после серии военных совещаний, состоявшихся в последние дни, Кабмину РФ и различным ведомствам будут даны поручения.

«По результатам наших встреч правительству, министерствам, ведомствам будут даны соответствующие поручения», — сказал российский лидер на совещании по ОПК.

Глава государства напомнил, что ранее во время переговоров руководства Минобороны РФ и глав предприятий ОПК были приняты важные решения о реализации гособоронзаказа и развитию оборонных производств, а также научных и конструкторских центров.

Напомним, ранее президент Путин отметил важность диверсификации оборонно-промышленного комплекса РФ. По словам российского лидера, этот процесс должен быть соотнесен с реализацией нацпроектов.