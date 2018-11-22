Путин ознакомился с новыми разработками в области медицины в технополисе «ЭРА»

Краснодар, 22 ноября. Российский лидер Владимир Путин во время посещения военного инновационного технополиса «ЭРА» ознакомился с научными разработками в сфере медицины.

Руководитель Главного военного медицинского управления Дмитрий Тришкин сообщил лидеру РФ о деятельности отдельных лабораторий​​​. Путину показали методику 3D-сканирований и обработку нужных для лечения пациентов данных. К примеру, больница может направить в лабораторию фото пациента, после чего на принтере будет сделана 3D-модель, которая позволит поставить диагноз и определить методы его лечения.

155 дней от указа о создании технополиса до сдачи первой очереди: Путин приехал в Анапу в военный инновационный центр «Эра» pic.twitter.com/U0fiveU8Br — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 22, 2018

Также лидеру государства продемонстрировали другую разработку — платформу для саперских ботинок. Путин в ходе ознакомления поинтересовался, насколько «это эффективно».

Главе РФ сообщили, что это эффективно, потому что «данная платформа берет на себя удар от взрывной волны и не дает ей перенестись на стопу».

Кроме того, Путин осмотрел лабораторию по созданию биологических препаратов для медицины и промышленности.