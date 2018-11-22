Госдума РФ утвердила закон о праве предпенсионеров на долю в наследстве

Москва, 22 ноября. Граждане предпенсионного возраста получат право на обязательную долю в наследстве. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме в первом чтении.

Согласно документу, у мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет, сохранится право на получение обязательной доли в наследстве.

По словам главы комитета палаты по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, данное право будет распространено не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста.

«Право на обязательную долю призвано обеспечить те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья», — пояснил парламентарий.

К ним относятся, в том числе нетрудоспособные граждане пенсионного возраста вне зависимости от назначении им пенсии по старости, отметил Крашенинников.

Как сообщает «ФедералПресс», в настоящее время согласно Гражданскому кодексу доли по наследству имеют право получить несовершеннолетние или нетрудоспособные наследники. К ним относятся дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы.