Сирия, 22 ноября. Боевики «Ан-Нусры»*** задержали одного из активистов в Идлибе по обвинению в шпионаже в пользу САА. Мирные жители пострадали при взрыве на юге провинции Хасака. Один из лидеров вооруженной оппозиции был убит западнее Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами на севере провинции Латакия; подверглись ударам боевиков на западных окраинах Алеппо; открыли ответный огонь по позициям джихадистов на севере Хамы и юго-востоке Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: арестовала одного из местных активистов на юге Идлиба по обвинению в шпионаже в пользу САА.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: лишилась одного из высокопоставленных главарей в результате нападения неизвестных западнее Идлиба.

Курды: пережили взрыв в городе Ад-Дашиша на юге провинции Хасака.

Провинция Латакия

Возобновились стычки между правительственными силами и боевиками вооруженной оппозиции в северной части провинции Латакия. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что стороны ведут перестрелки в районе Туркоманских гор недалеко от границы с соседней провинцией Хама. Данные территории входят в демилитаризованную зону, границы которой были определены Меморандумом, заключенным после встречи президентов РФ и Турции в Сочи 17 сентября. Напомним, радикалы некоторых вооруженных формирований отвергли условия достигнутых договоренностей и отказались вывести свои отряды из буферной зоны, продолжив провоцировать столкновения с Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Алеппо

Боевики антиправительственных бандгрупп вновь открыли огонь по административному центру провинции. Согласно данным новостного портала Step News Agency, мины, выпущенные исламистами, упали в районах Аз-Захра, Аш-Шахба и Аль-Мухандисин на западных окраинах Алеппо. На данный момент никакой информации о возможных погибших или раненых не поступало. Напомним, накануне джихадисты также обстреляли жилые кварталы города вопреки действующему на линии разграничения сил сторон режима прекращения огня. Ранее сообщалось, что непрекращающиеся провокации со стороны исламистов подвигли САА перебросить подкрепление на запад региона.

Провинция Идлиб

Члены террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1, арестовали одного из местных активистов в городе Кафр-Набль в южной части региона. По информации местного источника, молодой человек был обвинен в шпионаже в пользу Сирийской арабской армии (САА) после того, как сделал несколько снимков города для своего Facebook-канала.

Между тем в провинции продолжились нападения на лидеров вооруженной оппозиции. Как передает военный источник в сети Twitter (mljbl), неизвестными был убит один из высокопоставленных главарей группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» по прозвищу Абу Аль-Бар Аль-Хомси. Нападавшие застрелили боевика в деревне Аль-Джанудия к западу от Идлиба.

На юго-востоке провинции вновь отмечаются перестрелки между исламистами и военнослужащими правительственной армии. Интернет-портал FREE_TV_SYRIA сообщает о том, что части САА ведут огонь по расположениям боевиков недалеко от населенного пункта Тавил Аль-Халиб. Накануне также поступали сообщения о вооруженных стычках в данном районе.

Провинция Хама

В Хаме не утихают взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами исламистских формирований. Оппозиционный новостной портал Masar Press Agency передает, что правительственные подразделения ведут огонь по опорным пунктам боевиков в районе города Аль-Джанабра и поселения Ас-Сахр в северной части провинции. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), удары артиллерии Башара Асада также пришлись по военным объектам радикалов вблизи населенного пункта Кафр Зета. Известно, что перестрелки были инициированы исламистами, несмотря на действующий на данных территориях режим тишины. Более того, накануне стало известно, что в провинцию были направлены дополнительные подразделения САА, дабы предотвратить возможные атаки со стороны радикалов.

Провинция Хасака

Новый взрыв произошел на подконтрольных «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) территориях в провинции Хасака. Согласно сведениям информационного портала FREE_TV_SYRIA, СВУ детонировало в населенном пункте Ад-Дашиша, расположенном в южной части региона. Известно, что бомба была установлена под автомобилем курдских бойцов. По предварительным данным, ряд мирных жителей были убиты или получили ранения. Более подробная информация в настоящий момент уточняется. Местные активисты полагают, что ответственность за организацию взрыва лежит на террористах подпольных ячеек «Исламского государства»1. Напомним, курды заявили о том, что Хасака была полностью зачищена от боевиков ИГ1 в августе, тем не менее в регионе до сих не прекращаются вылазки джихадистов террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)