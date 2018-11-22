США с высоты своих химических арсеналов попытались убедить ОЗХО, что у Сирии якобы есть зарин

Гаага, 22 ноября. США попытались убедить ОЗХО, что Сирия якобы сохранила возможность производить и использовать химическое оружие. С такими обвинениями выступил постпред Штатов при ОЗХО Кеннет Уорд.

«По оценкам США, Сирия все еще имеет запасы химикатов, в частности, хлор и зарин, которые могут быть использованы в будущих нападениях», — заявил дипломат, выступая на четвертой Обзорной конференции ОЗХО.

Кроме того, он добавила, что Сирийская арабская армия якобы имеет снаряды, авиабомбы и импровизированные боеприпасы которые могут быть использованы в химическом снаряжении.

Такие заявления Уорду не помешали делать задокументированные факты уничтожения Сирией запасов своего химического оружия в 2014 году. К слову, он это все-таки признал, но тут же заявил, что у Вашингтоне есть версия о том, что власти Сирии якобы задекларировали не все оружие и потом уничтожили только те запасы, о которых было известно официально.

Отметим, что в своей обвинительной речи Уорд вообще не упомянул собственную химическую программу США. И это при том, что Штаты на сегодняшний день являются единственной страной, которая несмотря на членство в ОЗХО, до сих пор не уничтожили собственные задекларированные запасы химоружия.