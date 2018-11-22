Даем глоток свободы: в Киеве объявили Украину защитницей западной цивилизации от «орды c Востока»

Киев, 22 ноября. Украинский политолог Валерий Дымов заявил, что Киев стоит на страже европейских ценностей, защищая западную цивилизацию от «орды c Востока». По его мнению, для живущих в России Украина вот-вот станет символом успеха.

Неординарной точкой зрения на мировую политику и место Украины в ней политолог поделился в эфире Youtube-канала UKRLIFE.TV.

«Мы будем для многих народов, которые населяют современную Россию, надеюсь, символом успеха, а не символом Failed state (государство-неудачник. — Прим. ФАН)», — заявил Дымов.

По его мнению, Украина «воюет за европейскую цивилизацию» и, кроме того, дает всему миру возможность «найти в себе лучшее».

«Мы сегодня воюем за ценности Европы, за те ценности, на которых построена современная европейская цивилизация. Мы даем ей новый глоток свободы. Мы восстанавливаем европейскость, воюя против орды на востоке Украины…», — сообщил политолог.

При этом, по словам Дымова, то, что делает Украина, позволяет людям и в Америке, и в Австралии «искать в себе лучшее и класть его на алтарь борьбы за свободу».

Напомним, Украина объявила курс на сближение с Европой в 2014 году после того, как в стране произошел государственный переворот. Вопреки заявлениям киевских властей, достичь европейского уровня жизни в самые короткие сроки не получилось.

Более того, в 2018 году Украина оказалась самой бедной страной Европы. Политологи и экономисты регулярно выступают с предупреждениями о том, что Украину, если киевские власти не откажутся от порочной практики бездумного кредитования в МВФ и не обратят внимание на проблемы населения, ждет неминуемый развал.

В парламенте Крыма ранее отметили, что коллапс, которого Украине уже не избежать, будет реализован в виде нового Майдана.