«Надежная защита от внешних угроз»: Шойгу перевооружает российскою армию на зависть США

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На совещании присутствовал министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. Президент обсудил с военными и руководителями ОПК актуальные вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, в том числе темпы реализации гособоронзаказа и государственной программы вооружения.

Как отметил в ходе совещания Владимир Путин, масштабное переоснащение войск позволит решить весь комплекс современных и перспективных задач, стоящих перед российскими вооруженными силами, что поможет сохранить стратегический паритет и обеспечит надежную защиту России от внешних угроз.

Президент высоко оценил выполнение оборонного заказа и темпы переоснащения армии и отметил, что многие новейшие российские вооружения сегодня являются лучшими в мире.

«По большинству тактико-технических характеристик российские вооружения последних поколений превосходят зарубежные аналоги, а гиперзвуковое оружие, средства ПВО радиоэлектронной борьбы — просто не имеют аналогов в мире», — подчеркнул Путин.

В том, что на вооружении нашей армии уже есть или в ближайшее время появятся такие уникальные разработки, как беспилотная атомная подводная лодка «Посейдон», ракетный комплекс «Авангард» и другие перспективные проекты, — огромная заслуга нашего министерства обороны и его руководителя — Героя России Сергея Шойгу, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт Андрей Кошкин.

«Да, за сами разработки отвечает военно-промышленный комплекс России, но сначала ему нужно правильно сформулировать задание, расставить приоритеты, обозначить, что является первоочередным и ключевым, — отметил эксперт. — И задача Минобороны, и лично его руководителя так сформировать военный заказ, так выстроить отношения с ведущими предприятиями ОПК, чтобы необходимые вооружения поставлялись армии в срок и в достойном качестве. Именно от грамотного заказа во многом зависит, что после испытаний перспективные, как говорят военные, изделия не останутся в виде единичных выставочных экземпляров, а поступят в серийное производство, а затем — на боевое дежурство».

По словам собеседника ФАН, таких вооружений, которые либо разрабатываются, либо уже есть в России, нет больше ни у кого в мире — в том числе у обладающих самым большим военным бюджетом Соединенных Штатов.

«Так что можно даже сказать, что Сергей Шойгу перевооружает российскую армию на зависть США», — образно отметил политолог.

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало реальные кадры испытаний таких новейших вооружений, как гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник», атомный подводный беспилотник «Посейдон», ракетный комплекс «Авангард», комплекс российского лазерного оружия «Пересвет» и стратегический ракетный комплекс пятого поколения «Сармат».

Об этих вооружениях президент РФ Владимир Путин рассказал в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года, продемонстрировав соответствующие видеоролики. Вскоре те, кто не верил, что эти вооружения есть в реальности, были посрамлены — оказалось, что многие из новейших отечественных разработок уже состоят на вооружении, остальные уже на подходе.