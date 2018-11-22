Гаага, 22 ноября. Объединенная следственная группа, которая ведет расследование авиакатастрофы малайзийского Boeing в Донбассе, не реагируют на данные, предоставляемые Россией. Об этом заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

«Россия стояла у истоков резолюции 2166 СБ ООН, мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии​​​. Мы сотрудничаем с голландской прокуратурой», — сказал посол.

Он также добавил, что прокуратура Нидерландов высоко оценивает уровнем взаимодействия с российскими коллегами по данному вопросу, однако совместная следственная группа продолжает игнорировать информацию, которая поступает от российских коллег.

«Нет никакой реакции со стороны совместной следственной группы на переданные Россией почти два года назад необработанные радарные данные об обстановке в районе крушения», — добавил Шульгин.

Кроме того, следственная группа никак не отреагировала на информацию о происхождении ракеты, которая была предоставлена Минобороны РФ.

Напомним, 17 июля 2014 года малайзийский Boeing, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе. В результате крушения самолета погибли 298 человек. Власти Украины обвинили в катастрофе ополченцев Донбасса. Позднее объединенная следственная группа представила промежуточный доклад, в котором утверждается, что самолет был сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук». При этом международные следователи бездоказательно утверждают, что к крушению Boeing якобы причастна Россия. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что обвинения международной следственной группы о якобы причастности России к крушению авиалайнера голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.

В сентябре министерство обороны России рассекретило данные о ракете, которой был сбит малайзийский Boeing. По данным ведомства, в 1986 году эта ракета поступила в воинскую часть Украинской ССР, при этом ракета осталась на территории Украины. Украинский ракетный полк, в распоряжении которого находилась ракета, с 2014 года принимал участие в боевых действиях в Донбассе.