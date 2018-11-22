«Мы можем это сделать»: Гройсман назвал год отказа Украины от импорта газа

Киев, 22 ноября. Украина сможет самостоятельно удовлетворять потребности в газе к 2025 году. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По словам чиновника, газотранспортная система Украины была построена для транзита российского газа. Гройсман подчеркнул, что система «вполне надежная» и может использоваться в будущем.

Премьер-министр Украины в интервью изданию Die Zeit подчеркнул, что Украина будет стремиться стать газовой державой.

«Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года», — сказал Гройсман.

Киевские власти неоднократно заявляли, что в случае реализации проекта «Северный поток – 2» Москва откажется от использования газотранспортной системы Украины.

По словам украинского экономического эксперта Виталия Кузьмина, после запуска «Северного потока — 2» Украина лишится трех миллиардов долларов. Именно такую сумму, по его словам, Евросоюз выплачивал Киеву за транзит российского газа.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о недовольстве работы «Укргаздобычи», которая осуществляет добычу газа в стране. Как сообщала пресс-служба украинского правительства 13 ноября, со стороны «Укргаздобычи» наблюдается «формальный подход» к выполнению задач. Гройсман поручил «Нафтогазу» и «Укргаздобыче» увеличить уровень добычи топлива до 20 миллиардов кубометров газа в год.

Напомним, что Россия неоднократно подчеркивала, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является бизнес-проектом. Москва заверяла, что сохранит транзит российского газа на территорию Украины.