Военно-воздушный кулак для НАТО: эксперт объяснил назначение аэродрома «Бельбек» в Крыму

На Крымском полуострове завершили строительство первой очереди военного аэродрома «Бельбек». Причем часть военной площадки сдали на месяц раньше запланированного срока.

На новой полосе уже совершил удачную посадку военно-транспортный самолет Ан-148, как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«На аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319. Аэродром расположен в 400 метрах от побережья Черного моря», — подчеркнули в ведомстве.

Длина новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) составляет 3 тыс. 450 метров. В министерстве уточнили, что новая полоса может принимать и военные, и гражданские самолеты, и тяжелые транспортные воздушные суда.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей разъяснил стратегическое назначение аэродрома в Крыму.

По его словам, «Бельбек» идеально подходит для интенсивной учебно-боевой работы российских военнослужащих.

«Там достаточно активно тренируется авиация, которая изучает обстановку на поверхности Черного моря. Оттуда взлетают самолеты, которые контролируют акваторию Азовского моря. В общем, на этом аэродроме расположено достаточно серьезное авиационное крыло. Но ситуация может измениться, так что в «Бельбеке» придется останавливаться российским бомбардировщикам, и, естественно, Генеральный штаб учел и эту возможность», — подчеркнул собеседник агентства.

Военный эксперт заметил, что «Бельбек» реконструируют по самым последним требованиям, поскольку и управление на площадке, и аппаратура и новые взлетно-посадочные полосы позволяют использовать аэродром как многопрофильный.

«Рассматривается вопрос о том, чтобы этот аэродром нес и другое назначение, чтобы им могли воспользоваться самолеты гражданской авиации», — добавил Баранец.

Помимо технической оснащенности, аэродром представляет собой идеальную базу в случае агрессивных действий в адрес РФ со стороны Запада. Эксперт напомнил, что в Черном море, помимо России, присутствует авиация стран НАТО — Румынии, Болгарии, а кроме того, у США южный регион вызывает давний интерес для развертывания собственных военно-тактических площадок.

«В случае реальной боевой обстановки аэродром приобретет стратегическое назначение как площадка боевого базирования. С этого аэродрома будет нанесен воздушно-ракетный удар по противнику, если кто-то вздумает положить глаз на Крым или начать военные действия. Это наш передовой военно-воздушный кулак. Мы будем располагать на нем самолеты всех типов: и штурмовики, и бомбардировщики — весь пасьянс крылатых машин, необходимых для решения стратегических задач. Мы будем защищать Крым так же, как и любой другой клочок российской земли», — заявил собеседник ФАН.

По мнению эксперта, значение аэродрома при анализируемых угрозах возрастает.

«Мы видим, как формируются группировки НАТО в этом регионе, раньше они даже планировали создать несколько своих военных баз на этой территории. Примечательно, что Североатлантический альянс и сейчас не отказывается от этих намерений. Американцы уже строят центр в Черноморском регионе, они хотят усилить напряженность. Давление НАТО, в частности США, продолжает нарастать. Нашему Крыму нужны очень длинные руки, чтобы в случае реальной угрозы дать противнику ответ. И такими руками, конечно, является боевая авиация на аэродроме «Бельбек», — резюмировал эксперт.

Отметим, что вторую ВПП аэродрома «Бельбек» в Севастополе планируют достроить к 2019 году.