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Фигуранта дела «Зимней вишни» Комкова оставили под стражей

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Фигуранта дела «Зимней вишни» Комкова оставили под стражей

Кемерово, 22 ноября. Кемеровский областной суд оставил под стражей сына экс-главы региональной инспекции Госстройнадзора.

Эдуарда Комкова арестовали по обвинению, предусмотренному статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», 1 ноября. Адвокат ходатайствовал об изменении постановления первой инстанции.

Однако постановление Центрального районного суда Кемерова оставили без изменений — сын экс-главы региональной инспекции Госстройнадзора будет находиться под стражей до 25 декабря, пишет «Газета Кемерова».

«Не было дано оценки судом тем обстоятельствам, что мой подзащитный не привлекался к уголовной ответственности, имеет семью, двух детей на иждивении», — цитирует ТАСС судью Анну Кулябину.

Автор: Алексей Громов
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