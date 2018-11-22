Фигуранта дела «Зимней вишни» Комкова оставили под стражей

Кемерово, 22 ноября. Кемеровский областной суд оставил под стражей сына экс-главы региональной инспекции Госстройнадзора.

Эдуарда Комкова арестовали по обвинению, предусмотренному статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», 1 ноября. Адвокат ходатайствовал об изменении постановления первой инстанции.

Однако постановление Центрального районного суда Кемерова оставили без изменений — сын экс-главы региональной инспекции Госстройнадзора будет находиться под стражей до 25 декабря, пишет «Газета Кемерова».