«Живут терзаниями»: Пушков оценил создание в Польше дивизии для «ответа» России

Москва, 22 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков оценил идею Польши создать новую дивизию на восточном направлении для ответа «на агрессивную политику» России. По словам Пушкова, в Варшаве до сих пор живут прошлым и терзаниями о проигранных войнах.

«В ответ на «агрессивную политику России», которую не разглядеть ни в бинокль, ни из космоса, в Польше создадут еще одну военную дивизию. Она обойдется в 27 млрд злотых. Проходит время, а в Варшаве все живут прошлым и терзаниями о проигранных войнах. И все смотрят назад, не вперед», — пишет сенатор в Twitter.

В настоящий момент в ВС Польши три дивизии. Четвертую дивизию планируют создать до 2026 года. Она призвана «контролировать исторические направления нападения на Польшу» и противостоять «российской агрессии», об этом заявил замминистра обороны Войцех Скуркевич.

Оппозиционные силы Польши заявили, что создание дивизии является очередным пропагандистским актом. В партии «Гражданская платформа» отметили, что у Польши нет недостатка дивизий, однако есть недостаток взаимодействия между различными структурами, пишет польский журналист Павел Вронский в издании Gazeta Wyborcza. Поляки к планам Минобороны отнеслись негативно. Граждане сетуют, что средства на создание четвертой дивизии для противостояния РФ вычтут из образования, медицины и социального обеспечения.