СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против рэпера Хаски

Москва, 22 ноября. СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против Дмитрия Кузнецова, больше известного как рэпер Хаски.

По данным источников РБК в правоохранительных органах Краснодара, против рэпера возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». Что стало основанием для этого шага полиции на данный момент неизвестно.

Известно, что дело было возбуждено после отмены концерта исполнителя в Краснодаре. По некоторым данным, правоохранительные органы в настоящее время проводят лингвистическую экспертизу текстов рэпера на признаки экстремизма.

В пресс-службе главного управления МВД РФ по региону информацию об уголовном деле против музыканта ни подтвердили, однако и не опровергли.

Ранее правоохранительные органы сорвали концерт рэпера Хаски в Ростове-на-Дону. До этого менеджер артиста подписал предупреждение о запрете экстремизма и ответственности за нарушение законодательства при проведении публичного мероприятия.