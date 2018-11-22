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Уровень доверия Путину по-прежнему высок: эксперт прокомментировал результаты опроса «Левада-Центра»

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Уровень доверия к Путину по-прежнему высок: эксперт прокомментировал результаты опроса «Левада-центра»

Большинство граждан России уверено, что глава государства несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной, это свидетельствует из данных опроса «Левада-Центра». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно результатам исследования, по состоянию на октябрь 2018 года 61% россиян полагает, что президент Российской Федерации Владимир Путин в полной мере ответственен за проблемы, которые стоят перед страной. Еще 22% опрошенных россиян считает, что его ответственность за происходящее лишь частична.

В свою очередь 16% респондентов убеждены, что президент не несет ответственности за проблемы. 10% опрошенных россиян считают, что в них виноваты «нерадивые и коррумпированные» чиновники, еще 6% списывают все на объективные обстоятельства, в том числе на наследие 90-х годов и последствия мирового экономического кризиса. Они подчеркивают, что президент России все делает правильно.

Уровень доверия к Путину по-прежнему высок: эксперт прокомментировал результаты опроса «Левада-центра»

Необходимо заметить, что россияне, отвечая на вопрос, за кого из нынешних политиков они готовы отдавать свои голоса, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, 56% заявили о своей готовности проголосовать за действующего президента страны. При этом другие политики не набирают даже и 5%.

Не протестная цифра

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН выразил мнение, что практически все респонденты, которые назвали президента ответственным за происходящее в стране, голосовали за него в марте 2018 года. Это констатация запроса на справедливость и «доброту царя».

«Это вовсе не протестная цифра, так как уровень доверия к президенту Путину по-прежнему высок — превышает 55%. Это констатация некого общественного запроса именно к президенту. Причем запрос касается решения социальных проблем. Владимира Путина воспринимают так, потому что он выражает интересы людей, люди не видят в этой роли кого-то иного», — пояснил Игорь Рябов.

Уровень доверия к Путину по-прежнему высок: эксперт прокомментировал результаты опроса «Левада-центра»

По словам эксперта, уровень критического отношения к правительству и депутатам компенсируется апелляцией к президенту.

«Говорят, на фокус-группах в Хакасии, где был избран, мягко говоря, странный губернатор Валентин Коновалов, люди на вопрос, почему они поддерживают этот выбор, отвечали — если он не справится, президент его снимет. То есть у нас по-прежнему и местные проблемы завязаны на президенте, и это видно по прямым линиям.

Это не совсем правильная ситуация, но это ситуация, продиктованная традицией и менталитетом людей в России, которых не надо ломать через колено, их мнение надо учитывать. Особенно при реализации стратегий: они должны быть приближены «к земле», запрос на сильную президентскую власть должен быть реализован. Именно президент у нас — гарант справедливости», — резюмировал Игорь Рябов.

Опрос проходил с 18 по 24 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте 18 и более лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах Российской Федерации.

Автор: Илья Муромский
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