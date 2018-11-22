Уровень доверия Путину по-прежнему высок: эксперт прокомментировал результаты опроса «Левада-Центра»

Большинство граждан России уверено, что глава государства несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной, это свидетельствует из данных опроса «Левада-Центра». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно результатам исследования, по состоянию на октябрь 2018 года 61% россиян полагает, что президент Российской Федерации Владимир Путин в полной мере ответственен за проблемы, которые стоят перед страной. Еще 22% опрошенных россиян считает, что его ответственность за происходящее лишь частична.

В свою очередь 16% респондентов убеждены, что президент не несет ответственности за проблемы. 10% опрошенных россиян считают, что в них виноваты «нерадивые и коррумпированные» чиновники, еще 6% списывают все на объективные обстоятельства, в том числе на наследие 90-х годов и последствия мирового экономического кризиса. Они подчеркивают, что президент России все делает правильно.

Необходимо заметить, что россияне, отвечая на вопрос, за кого из нынешних политиков они готовы отдавать свои голоса, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, 56% заявили о своей готовности проголосовать за действующего президента страны. При этом другие политики не набирают даже и 5%.

Не протестная цифра

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН выразил мнение, что практически все респонденты, которые назвали президента ответственным за происходящее в стране, голосовали за него в марте 2018 года. Это констатация запроса на справедливость и «доброту царя».

«Это вовсе не протестная цифра, так как уровень доверия к президенту Путину по-прежнему высок — превышает 55%. Это констатация некого общественного запроса именно к президенту. Причем запрос касается решения социальных проблем. Владимира Путина воспринимают так, потому что он выражает интересы людей, люди не видят в этой роли кого-то иного», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, уровень критического отношения к правительству и депутатам компенсируется апелляцией к президенту.

«Говорят, на фокус-группах в Хакасии, где был избран, мягко говоря, странный губернатор Валентин Коновалов, люди на вопрос, почему они поддерживают этот выбор, отвечали — если он не справится, президент его снимет. То есть у нас по-прежнему и местные проблемы завязаны на президенте, и это видно по прямым линиям.

Это не совсем правильная ситуация, но это ситуация, продиктованная традицией и менталитетом людей в России, которых не надо ломать через колено, их мнение надо учитывать. Особенно при реализации стратегий: они должны быть приближены «к земле», запрос на сильную президентскую власть должен быть реализован. Именно президент у нас — гарант справедливости», — резюмировал Игорь Рябов.

Опрос проходил с 18 по 24 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте 18 и более лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах Российской Федерации.