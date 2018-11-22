Суд выпустил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер младенец

Калининград, 22 ноября. Калининградской областной суд отправил под домашний арест бывшую главу роддома Елену Белую, подозреваемую в причастности к гибели новорожденного в перинатальном центре. После изменения меры пресечения, которую прокуратура назвала слишком суровой, Белая покинула СИЗО.

Напомним, женщина ранее стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий после того, как в родильном доме № 6 Калининграда умер младенец. Под домашним арестом бывшая главврач будет находиться до 14 января.

За Белую затупились представители врачебного сообщества, с критикой заявлений СМИ о том, что ребенок умер только по вине Белой, выступил и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, напоминает «ФедералПресс».