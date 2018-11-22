Щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского в Британии

Лондон, 22 ноября. Британские полицейские арестовали щенка чау-чау из-за того, что он укусил стража порядка за руку. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел 16 ноября в населенном пункте Сток-Бруэрн. Четырехмесячный щенок по кличке Бангл выбежал за ворота коттеджа своих хозяев и оказался на проезжей части. Полицейский пытался поймать животное, но щенок укусил стража порядка за руку.

В результате собаку доставили в отделение и посадили в клетку. Отмечается, что Бангл может провести за решеткой до девяти месяцев, передает «МИР24».

Решение полицейских вызвало недовольство мирных жителей, которые сочли наказание слишком суровым. Хозяин щенка Дэвид Хэйс заявил, что с уважением относится к полиции, но считает такое решение неадекватным. Также, по словам мужчины, собака в клетке чувствует страх и стресс. Он нанял юристов, чтобы они разобрались в ситуации.

Сотрудник полиции, которого укусил щенок, не пострадал, но обратился в клинику для осмотра.