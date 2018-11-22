Уникальные очистные сооружения появятся в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 22 ноября. Новые уникальные очистные сооружения начнут работать в Южно-Сахалинске.

Планируется, что первый комплекс запустят в эксплуатацию в следующем году, а объекты двух старых очередей сдадут в 2021 году: работы по возведению очистных сооружений проводят в два этапа. Об этом пишет DEITA.RU.

По словам директор МКП «Городской водоканал» Николая Родина, новые очистные сооружения являются уникальными, аналогов нет на территории РФ.

«Объекты первой очереди предусматривают полную механическую и биологическую очистку стоков. Это касается всех показателей, а особенно критичных нитратов, нитритов и фосфатов», — поделился Николай Родин.

Отметим, мощность новых очистных сооружений, работа, которых, кстати, позитивно скажется на экологии города, составит порядка 80 тысяч кубов в сутки (в два раза больше, чем мощность старых).