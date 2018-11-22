В России предложили сообщить в ЕСПЧ о призывах радикалов к убийствам журналистов на Украине

Руководитель запрещенной в России украинской радикальной националистической группировки С14 («Сич») Евгений Карась попросил украинцев «понять его желание убивать оппозиционных журналистов». Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Рядом с тобой украинцы ****** [нецензурно, «избивают»] по мордяке сепарского журнагента. Что делать и как реагировать? Лично я считаю, что надо проявлять смирение и милосердие. Все мы несовершенны. Если человек решил свести сепара на тот свет — должны терпеть эту человеческую слабость», — написал Карась.

Кроме того, во время интервью телеканалу «Магнолия-ТВ» он также оправдывал действия радикальных украинских националистов, избивающих российских и оппозиционных журналистов.

«Почему народ к этому прибегает, понятно. Люди переживают, что власть не справляется со своими обязанностями. Они переживают, что если российские медиа будут здесь работать, то будет война на Донбассе дальше», — сказал Карась.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что подобные высказывания украинских радикалов необходимо «сохранять и архивировать, так как они пригодятся в будущем».

«Нужно собирать подобного рода заявления и факты, потому что, допустим, я вполне могу применять подобного рода заявления как к покойному Олесю Бузине, так и к другим журналистам, которые были также убиты, как, например Андрей Стенин. А потом, когда всех молодых эксцентриков, которые любят тщеславиться заявлениями в Facebook, будут судить, то их, как Штрайхера (Юлиус Штрайхер — главный редактор антисемитской и антикоммунистической газеты «Штурмовик», идеолог расизма в Третьем Рейхе. — Прим. ФАН) будет ждать суровая кара», — подчеркнул эксперт.

При этом собеседник ФАН подчеркнул: об агрессивных заявлениях таких людей, как Карась, необходимо информировать украинцев и жителей Западной Европы.

«Пока новый Нюрнбергский трибунал не наступил, нужно фиксировать подобного рода заявления, всячески делать их публичными, особенно в Европе, Штатах, среди простых людей, и немедленно подавать в суд, неважно в какой. И доходить до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), потому что основное право человека — это право на жизнь. Именно на это право посягают радикалы из С14 и вот этот самый Карась, который так любит выставить себя на всеобщее обозрение ради славы. Такие люди не должны оставаться безнаказанными, и они получат по заслугам», — заключил Безпалько.

Напомним, украинская радикальная националистическая группировка С14 известна рядом нападений на журналистов оппозиционных СМИ. В сентябре 2018 года, члены этой организации напали на корреспондента телеканала NewsOne и избили ее в прямом эфире. Членов С14 также подозревают в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины.