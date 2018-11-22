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ГИБДД предлагает возвращать права пойманным на пьянстве водителям после сдачи мочи и крови

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ГИБДД предлагает возвращать права пойманным на пьянстве водителям после сдачи мочи и крови

Москва, 22 ноября. В России автомобилистов, которые были пойманы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, могут заставить сдавать кровь и мочу при возврате прав. С соответствующей инициативой выступила ГИБДД РФ.

Как пояснил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России Александр Быков, предложить такое нововведение инспекция решила в связи с тем, что часто водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, приходят за своими удостоверениями, не вылечившись окончательно.

При этом, если явных признаков заболевания у таких лиц нет, они получают справку об отсутствии противопоказаний к управлению машиной.

«Представляется, что обозначенная проблематика обусловлена тем, что при проведении медицинского освидетельствования обязательное исследование биологических сред организма человека (мочи, крови) не предусмотрено», — пояснил Быков.

Он напомнил, что ранее законопроект, предусматривающий обследование водителя врачом-психиатром-наркологом при возврате прав, предлагал Минздрав РФ, однако реализована инициатива не была. Быков добавил, что сейчас рассматривается возможность внесения изменений в нормативные правовые акты ведомства.

Ранее стало известно, что в России могут ввести штрафы за вождение после употребления «одурманивающих лекарств».

Автор: Василий Котов
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