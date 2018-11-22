Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Трое школьников погибли при взрыве мины под Мосулом

59
0 Оставить комментарий

Трое школьников погибли при взрыве мины под Мосулом

Мосул, 22 ноября. Трое иракских школьников погибли при взрыве мины, которая была заложена около Мосула, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как передает Reuters, заложенная у дороги бомба взорвалась, когда рядом проезжал школьный автобус. В результате погибли минимум три школьника, еще шесть человек пострадали.

Подробности трагедии на данный момент устанавливаются.

Трое школьников погибли при взрыве мины под Мосулом

Ранее представитель Демократической партии Курдистана в Мосуле Саид Мамузини заявил, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) уходят из Сирии в Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.