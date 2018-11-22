Трое школьников погибли при взрыве мины под Мосулом

Мосул, 22 ноября. Трое иракских школьников погибли при взрыве мины, которая была заложена около Мосула, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как передает Reuters, заложенная у дороги бомба взорвалась, когда рядом проезжал школьный автобус. В результате погибли минимум три школьника, еще шесть человек пострадали.

Подробности трагедии на данный момент устанавливаются.

Ранее представитель Демократической партии Курдистана в Мосуле Саид Мамузини заявил, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) уходят из Сирии в Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.