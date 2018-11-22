Абэ спрогнозировал «скачкообразный прорыв» в отношениях Токио и Москвы

Москва, 22 ноября. Подписание Россией и Японией мирного договора по итогам Второй мировой войны приведет к скачкообразному прорыву в отношениях между двумя государствами, считает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Токио имеет самые многогообещающие перспективы. По словам Абэ, японская сторона будет всячески стремиться к раскрытию данного потенциала, способного также принести пользу региону и миру в целом.

«Для скачкообразного прорыва в наших двусторонних отношений отношениях необходимо заключить мирный договор. Это выведет наши отношения на совершенно новые новый этап и принесет совершенно новые плоды для наших народов», — добавил Абэ в интервью ТАСС.

Японский премьер заявил, что вместе с президентом РФ Владимиром Путиным решительно настроен, опираясь на выросшее доверие, поставить точку в территориальном споре и подписать договор о мире.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что может обсуждать с президентом России Владимиром Путиным любые вопросы. Абэ подчеркнул, что Путин дорог ему как партнер.