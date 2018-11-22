«Довели до разрухи и озлобленности»: эксперт оценил вероятность «нового Майдана» на Украине

Москва, 22 ноября. С Украины поступают сигналы о том, что в стране скоро произойдет коллапс, который может вылиться в «новый Майдан», заявил в четверг спикер крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, происходящее в государстве «не выдерживает никакой критики». Константинов в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что недовольство народа может привести к «новому Майдану», и на Украине за «последние остатки богатства» будут бороться «основные кланы».

Эксперт оценил вероятность «нового Майдана» на Украине. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко прокомментировал заявление крымского политика. Он подтвердил, что на Украине «и правда дела обстоят очень грустно». Эксперт объяснил, что уровень жизни населения падает, число нищих растет.

По словам ученого, власть по отношению к населению ведет себя агрессивно, а в плане международных отношений «позитивных инициатив не видно». Оленеченко подчеркнул, что в основном внешняя политика Киева сводится к тому, чтобы противопоставить себя России.

Как пишет RT, «все вместе это бесперспективно». Он напомнил, что украинцев ждет впереди зима, благосостояние и общее самочувствие населения не улучшаются. Оленченко считает, что сейчас украинцы сильно «подавляются киевскими властями и националистами». По его словам, украинцам не нужен тот Майдан, который был, когда к «власти пришли агрессивные и некомпетентные люди и довели страну до разрухи и озлобленности».

На Украине объяснили, почему новый Майдан станет самым кровавым. По словам телеведущего Дмитрия Гордона, большинство жителей страны уже научились пользоваться оружием.

По информации Гордона, у украинских военнослужащих, бывших участников силовой операции в Донбассе, на руках целые арсеналы оружия. Кроме того, правоохранительные органы страны об этом знают, отметил телеведущий и рассказал о возможных последствиях новых митингов в стране.

«Если сегодня, не дай бог, соберется третий майдан, страну разнесет просто по клочкам, — объявил он. — У всех оружие, у многих его много, целые арсеналы».

Он напомнил, что первый майдан, организованный в 2004 году, был «самым светлым». Второй майдан уже отличился тяжелыми последствиями. Третий, как считает Гордон, будет самым кровавым.

«Если соберется третий Майдан и люди выйдут с оружием – гаплык всему», — резюмировал украинец.

Напомним, большинство украинцев недовольны действующим президентом страны Петром Порошенко. Исследование, выполненное специалистами Центра социальных исследований «София», дало неутешительный для украинских властей результат — население Украины крайне недовольно тем, как работает руководство страны, причем, этот негатив только усиливается.

В рамках исследования были опрошены 2016 совершеннолетних жителей во всех областях Украины методом личного интервью. Отмечается, что статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%. Подавляющее большинство опрошенных, 79,5%, в той ли иной степени не одобряет работу Петра Порошенко на посту президента.

Как ранее писал «Царьград», в ближайшем будущем большинство украинцев захотят покинуть страну.