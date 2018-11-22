Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: более 760 беженцев вернулись из Иордании и Ливана за сутки

91
0 Оставить комментарий

Сирия: более 760 беженцев вернулись из Иордании и Ливана за сутки

Дамаск, 22 ноября. Более 760 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие 24 часа. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном в четверг на сайте военного ведомства РФ.

По имеющимся данным, за минувший день в САР с территории других стран возвратились 765 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», а также из Иордании через пункт пропуска «Насиб».

Также отмечается, что в места регулярного проживания внутри страны на протяжении суток вернулись 240 человек.

В Центре добавили, что за прошедшие сутки российские военные провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Эр-Растан провинции Хомс.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.