«Яндекс» и Сбербанк запустили третью площадку «российского Amazon»

Москва, 22 ноября. «Яндекс» и Сбербанк запустили третью торговую онлайн-площадку по поиску зарубежных товаров. Сейчас на новой платформе Bringly представлено свыше четырех млн товаров из Китая, Турции, Южной Кореи, Германии, Британии, Израиля и других стран.

Представители «Яндекса» отметили, что уже в новом году ассортимент могут расширить до 50 млн товаров. Ранее компания запустила маркетплейс для поставщиков с внутреннего рынка под брендом «Беру!». А в конце апреля Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что итоговой целью банка и «Яндекса» является создание российского аналога Amazon.