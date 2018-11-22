У подозреваемых в изнасиловании уфимского дознавателя внезапно появилось алиби

Уфа, 22 ноября. У двух полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя, внезапно появилось алиби на вечер совершения преступления. Речь идет об экс-начальнике отдела МВД по Уфимскому району Эдуарде Матвееве и бывшем начальнике Кармаскалинского ОВД Салавате Галиеве. Их подозревают в изнасиловании коллеги.

Адвокат Галиева заявил, что у его подзащитного есть алиби на вечер совершения преступления. Друг экс-полицейского рассказал, что в тот вечер Галиев находился в кафе с 22.00 до 00.00, и к приятелям якобы не возвращался. Домой его отвез водитель, и в момент изнасилования Галиева на месте преступления не было, пишет Gorobzor.Ru.

Действия Матвеева в тот вечер, по информации источника, восстановили по записям с камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, подозреваемый был дома около 22.30 и также не присутствовал при совершении преступления.

Как сообщает источник, близкий к материалам дела, это может привести к тому, что подозреваемые, вероятно, будут отпущены из-под стражи в декабре 2018 года, пишет «ФедералПресс».