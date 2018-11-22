Причиной «госпитализации» Пельша стала поездка в Антарктиду

Москва, 22 ноября. Известный российский телеведущий Валдис Пельш не испытывает серьезных проблем со здоровьем, его «госпитализация», о которой стало известно ранее, — это плановая проверка в преддверии длительной рабочей поездки. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил друг Пельша Табриз Шахиди.

«Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Как обычно, перед длительными командировками телеведущий проходит полное плановое обследование, так называемый «полный чекап». С 27 ноября по 15 января Валдис будет в командировке в Антарктиде на съемках нового эксклюзивного проекта», — рассказал Шахиди.

Друг телеведущего напомнил, что перед съемками фильма о восхождении на Эверест Пельш проходил обследование так же, как и сейчас.