Телеведущий Пельш срочно госпитализирован в Москве

Москва, 22 ноября. Известный российский телеведущий Вальдис Пельш в четверг был экстренно госпитализирован из-за аритмии. Он сам позвонил в скорую и пожаловался на плохое самочувствие.

В итоге Пельша поместили в отделение кардиологии. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, сообщает телеканал РЕН ТВ. Другие подробности не приводятся.

Напомним, что в июле в СМИ также появлялись сообщения о том, что Пельш якобы проходит стационарное лечение из-за острых болей и что ему назначен курс интенсивной терапии. Однако позже директор Пельша Табриз Шахиди опроверг эти слухи.

Вальдис Пельш — телеведущий, режиссер и музыкант латышского происхождения. Он основал группу «Несчастный случай», а также в разные годы вел популярные передачи «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш».