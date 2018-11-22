Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Телеведущий Пельш срочно госпитализирован в Москве

5 229
0 Оставить комментарий

Телеведущий Пельш срочно госпитализирован в Москве

Москва, 22 ноября. Известный российский телеведущий Вальдис Пельш в четверг был экстренно госпитализирован из-за аритмии. Он сам позвонил в скорую и пожаловался на плохое самочувствие.

В итоге Пельша поместили в отделение кардиологии. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, сообщает телеканал РЕН ТВ. Другие подробности не приводятся.

Напомним, что в июле в СМИ также появлялись сообщения о том, что Пельш якобы проходит стационарное лечение из-за острых болей и что ему назначен курс интенсивной терапии. Однако позже директор Пельша Табриз Шахиди опроверг эти слухи.

Вальдис Пельш — телеведущий, режиссер и музыкант латышского происхождения. Он основал группу «Несчастный случай», а также в разные годы вел популярные передачи «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш».

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.