Абэ заявил, что может обсуждать с Путиным любые вопросы

Москва, 22 ноября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может обсуждать с президентом России Владимиром Путиным любые вопросы. Японский лидер подчеркнул, что российский лидер дорог ему как партнер.

«Он мне дорог как партнер, и мы можем обсуждать любые вопросы, включая самые сложные и важные, например, заключение мирного договора», — сообщил Абэ в интервью ТАСС.

Японский премьер отметил, что встречался с Путиным 23 раза. Как признался Абэ, он чувствует, что всегда может поговорить по душам с российским коллегой. Премьер-министр Японии добавил, что рассчитывает переговорить с президентом России на полях саммита G20 в Аргентине.

Кроме того, Абэ рассказал о планах лично посетить Россию в начале 2019 года для встречи с Путиным. После этого глава японского правительства собирается пригласить российского лидера в Японию с ответным визитом.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен поставить точку в вопросе принадлежности южных Курильских островов на предстоящих переговорах.

Отношения России и Японии осложняются отсутствием мирного договора по итогам Второй мировой войны. Его подписанию препятствует продолжающийся территориальный спор. Япония пытается оспорить права РФ на Южные Курилы, которые отошли Москве по окончании Второй мировой войны.

В сентябре на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий. Абэ на встрече с российским коллегой в Сингапуре выступил с ответным предложением. Как передает газета «Известия», по его мнению, разрешить территориальный спор можно на основе Совместной декларации 1956 года. Политолог объяснил изданию, насколько осуществима идея японского премьера.