Киров, 22 ноября. Дорога, ведущая к поселению Кстинино в Кировской области, обвалилась еще весной. Теперь разрушение угрожает и единственному альтернативному пути, по которому к жителям могут проехать скорая помощь или пожарные.

В частном секторе села Кстинино проживает около 150 человек, и идет активная застройка, но добраться до своих домов сельчанам непросто. К шести улицам можно проехать только по двум дорогам, но одна из них обвалилась еще весной — на ее месте теперь огромная неогороженная яма. Оставшаяся дорога, скорее всего, не переживет зиму.

Как по бездорожью к ним будут пробираться экстренные службы, жители, а большая часть из них пенсионеры, не представляют. Жители села в Кировской области могут остаться без помощи скорой и пожарных. Да и детей, а участки в этом месте предоставляли многодетным семьям, возить в школы и сады будет невозможно.

В администрации сельского поселения и в районной на жалобы кстининцев пожимают плечами.

«Все понимаем, но в бюджете денег нет», — отвечают им.

Тем более, что есть в области и более запущенные дороги — не так давно власти восстанавливали полностью разрушенный мост, отрезавший от большой земли 1000 человек.

По единственной оставшейся дороге каждый день курсируют многотонные грузовики усугубляя и без того плохое состояние.

«Плиты просели на участке над ручьем, разваливаются опоры, арматура торчит, — жалуются сельчане. – На ремонт нужно больше миллиона рублей, ни у нас, ни у администрации нет таких денег».

Жители обратились за помощью к активистам Общероссийского народного фронта.

«Мы понимаем, что найти деньги на ремонт дороги в бюджете сельского поселения очень сложно, но это не значит, что органы власти должны самоустраняться от решения проблемы, — прокомментировали обращение в ОНФ. — Мы обратились в администрацию района и надзорные органы с просьбой взять ситуацию на контроль и оказать жителям помощь в решении их проблемы».

А пока чиновники и активисты ищут средства и возможности, кстининцы взяли дело в свои руки. По информации источника Федерального агентства новостей, нашелся местный предприниматель, готовый спонсировать ремонт дороги, а проводить его готовы местные жители самостоятельно.