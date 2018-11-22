Названо имя нового представителя Украины в контактной группе по Донбассу

Киев, 22 ноября. Новым представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе стал бывший премьер-министр, экс-глава Службы безопасности и экс-министр обороны Украины Евгений Марчук. Об этом сообщала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Указ о назначении Марчука на должность представителя Киева в контактной группе по Донбассу подписал украинский лидер Петр Порошенко.

«Он [Марчук] хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины», — написала она.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. После госпереворота в стране Донецк и Луганск объявили о своей независимости. После этого Киев начал вести против республик Донбасса силовую операцию. Вопрос урегулирования конфликта обсуждается, в том числе на минской площадке. Несмотря на принятые соглашения, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта, перестрелки продолжаются.