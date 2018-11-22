Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Федерация автовладельцев отреагировала на идею ГИБДД ввести штрафы за прием лекарств

134
0 Оставить комментарий

Общественники поддержали желание ГИБДД штрафовать водителей за «одурманивающие» лекарства

В России могут появиться штрафы для водителей, которые принимают одурманивающие лекарства за рулем — речь, например, идет о димедроле и фенобарбитале. С подобной инициативой выступила Госавтоинспекция. Законопроект ведомство готовит совместно с министерством здравоохранения.

Как отметил врио заместителя главы ГИБДД Александр Быков, в прошлом году на дорогах в Москве были зафиксированы 244 случая, когда водители управляли транспортными средствами в состоянии, которое нельзя было назвать абсолютно трезвым из-за приема лекарственных препаратов, вызывающих одурманивающий эффект.

Общественники поддержали желание ГИБДД штрафовать водителей за «одурманивающие» лекарства

Чаще всего во время медицинского освидетельствования в организме людей, находящихся за рулем, обнаруживали именно седативный препарат фенобарбитал, а также димедрол, имеющий аналогичное действие.

Инициативу поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. Как пишет «Коммерсант», парламентарий подчеркнул, что группы лекарств и дозы, которые нельзя будет превышать водителям, должен определять именно Минздрав.

Депутат также добавил, что в проекте закона нужно прописать два состава нарушений: один с более мягкими санкциями для тех, кто принимал лекарства в терапевтических целях и дозах, и второй — для тех, кто глотает таблетки «пачками» с целью получить одурманивающий эффект. Для нарушителей второй категории должно быть предусмотрено наказание в виде лишения прав и постановки на учет в наркодиспансер.

О том, как к инициативе относятся сами автолюбители — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Общественники поддержали желание ГИБДД штрафовать водителей за «одурманивающие» лекарства

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев подчеркнул, что несмотря на кажущуюся строгость закона, инициатива может оказать позитивный эффект на дорожную ситуацию.

По словам автоэксперта, в большинстве стран существует список лекарств, запрещенных к употреблению автомобилистами, и подобный перечень должен быть и в России.

«Везде есть список запрещенных лекарств, которые не следует употреблять за рулем. То, что такой список-реестр появится в России, я считаю, это абсолютно правильно.

Но работу надо вести в другом направлении. Этот реестр должен быть обязательным для того, чтобы лечащие врачи, аптекари предупреждали граждан о том, что ряд лекарств запрещен для использования перед или во время езды в автомобиле. Это самое главное», — разъяснил Канаев.

Тем не менее инициатива, по словам собеседника ФАН, «не лишена недостатков». По мнению Канаева, перед тем, как вводить штрафы из-за употребления запрещенных препаратов, необходимо информировать население об этих медикаментах, чтобы избежать ситуации, в которой водители попросту не будут владеть необходимой информацией.

«Что касается приравнивания эффекта от употребления лекарств к алкогольному опьянению, здесь бы я торопиться не стал. Надо, чтобы все люди были предупреждены о такой инициативе, а уже потом можно делать соответствующие выводы.

Если мы приступаем к какому-то ужесточению, то в данном случае пострадает много невинных людей. Тем не менее предупредить и создать реестр запрещенных медикаментов — конечно, нужно», — заявил руководитель Федерации автовладельцев России.

Общественники поддержали желание ГИБДД штрафовать водителей за «одурманивающие» лекарства

Канаев добавил, что ситуацию с препаратами необходимо регламентировать, поскольку это позволит сократить число инцидентов на дорогах.

«Много ДТП происходит из-за того, что люди принимают лекарства и не всегда правильно реагируют на дорожную обстановку. Есть список у Минздрава, его можно дополнить и рекомендациями о несовместимости препаратов, когда одно лекарство нельзя принимать вместе с другим. Здесь должна работать пропаганда», — подчеркнул собеседник агентства.

Автор: Константин Смирнов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.