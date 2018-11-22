Федерация автовладельцев отреагировала на идею ГИБДД ввести штрафы за прием лекарств

В России могут появиться штрафы для водителей, которые принимают одурманивающие лекарства за рулем — речь, например, идет о димедроле и фенобарбитале. С подобной инициативой выступила Госавтоинспекция. Законопроект ведомство готовит совместно с министерством здравоохранения.

Как отметил врио заместителя главы ГИБДД Александр Быков, в прошлом году на дорогах в Москве были зафиксированы 244 случая, когда водители управляли транспортными средствами в состоянии, которое нельзя было назвать абсолютно трезвым из-за приема лекарственных препаратов, вызывающих одурманивающий эффект.

Чаще всего во время медицинского освидетельствования в организме людей, находящихся за рулем, обнаруживали именно седативный препарат фенобарбитал, а также димедрол, имеющий аналогичное действие.

Инициативу поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. Как пишет «Коммерсант», парламентарий подчеркнул, что группы лекарств и дозы, которые нельзя будет превышать водителям, должен определять именно Минздрав.

Депутат также добавил, что в проекте закона нужно прописать два состава нарушений: один с более мягкими санкциями для тех, кто принимал лекарства в терапевтических целях и дозах, и второй — для тех, кто глотает таблетки «пачками» с целью получить одурманивающий эффект. Для нарушителей второй категории должно быть предусмотрено наказание в виде лишения прав и постановки на учет в наркодиспансер.

О том, как к инициативе относятся сами автолюбители — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев подчеркнул, что несмотря на кажущуюся строгость закона, инициатива может оказать позитивный эффект на дорожную ситуацию.

По словам автоэксперта, в большинстве стран существует список лекарств, запрещенных к употреблению автомобилистами, и подобный перечень должен быть и в России.

«Везде есть список запрещенных лекарств, которые не следует употреблять за рулем. То, что такой список-реестр появится в России, я считаю, это абсолютно правильно. Но работу надо вести в другом направлении. Этот реестр должен быть обязательным для того, чтобы лечащие врачи, аптекари предупреждали граждан о том, что ряд лекарств запрещен для использования перед или во время езды в автомобиле. Это самое главное», — разъяснил Канаев.

Тем не менее инициатива, по словам собеседника ФАН, «не лишена недостатков». По мнению Канаева, перед тем, как вводить штрафы из-за употребления запрещенных препаратов, необходимо информировать население об этих медикаментах, чтобы избежать ситуации, в которой водители попросту не будут владеть необходимой информацией.

«Что касается приравнивания эффекта от употребления лекарств к алкогольному опьянению, здесь бы я торопиться не стал. Надо, чтобы все люди были предупреждены о такой инициативе, а уже потом можно делать соответствующие выводы. Если мы приступаем к какому-то ужесточению, то в данном случае пострадает много невинных людей. Тем не менее предупредить и создать реестр запрещенных медикаментов — конечно, нужно», — заявил руководитель Федерации автовладельцев России.

Канаев добавил, что ситуацию с препаратами необходимо регламентировать, поскольку это позволит сократить число инцидентов на дорогах.