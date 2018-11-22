В Совфеде рассказали о реакции России на выход США из ДРСМД

Москва, 22 ноября. Москва будет следить за практическими шагами Вашингтона после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с делегацией Стэнфордского российско- американского форума.

«Если американцы выйдут из договора, мы, конечно же, будем следить за практическими шагами США», — рассказал парламентарий, говоря о реакции РФ на выход США из договора.

По словам Косачева, в настоящее время Россия предпринимает все возможные усилия для сохранения ДРСМД. Он отметил, что Москва ведет работу со всеми государствами, которые готовы работать с Россией в пользу сохранения договора, в пользу оказания давления на Соединенные Штаты.

«Мы не скрываем того, что это делаем, потому что речь идет об очень серьезных вещах, затрагивающих уже не только Россию», — подчеркнул глава комитета Совфеда по международным делам.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, так как Москва якобы нарушает соглашение. Примечательно, что российский МИД не раз уличал американскую сторону в нарушении условий договора. Американцы разместили способные производить пуски ракет типа «Томагавк» установки на территории Румынии и Польши.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон будет развивать вооружения. Многие эксперты, комментируя намерения США выйти из соглашения, считают, что выход Вашингтона из ДРМСД нанесет серьезный урон системе стратегической безопасности. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин выступает против того, чтобы США вышли из соглашения.