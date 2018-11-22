Эксперт рассказал, чем грозит частое использование смартфона
Москва, 22 ноября. Частое использование смартфона может повысить риск развития онкологии. Об этом пишет ресурс Thestar.com.
Эксперт по радиации Ян Хенрик Лауер заявил, что, невзирая на активные усилия производителей девайсов в сфере безопасности, смартфоны за последние 10 лет не стали безопасными с точки зрения радиации.
Специалист напомнил, что смартфон посылает смс-сообщения и устанавливает связь при помощи радиочастот, которые в результате поглощает человек. Степень воздействия радиации измеряется критерием, известным как удельный коэффициент поглощения (SAR). В каждом государстве есть своя допустимая норма излучения.
«Современные телефоны более безопасны отчасти из-за их дизайна. Из-за больших дисплеев между сенсором SAR и антенной больше пространства», — отметил Лауэр.
По словам эксперта, при покупке необходимо выбирать гаджет с максимально низким уровнем SAR, пишет «Ньюинформ».
Кроме того, Лауэр советует пользоваться стационарным телефоном или же использовать гарнитуру при разговоре по мобильному устройству.