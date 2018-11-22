Толстой предложил журналистам приносить профессиональную клятву честности

Москва, 22 ноября. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил сотрудникам СМИ приносить профессиональную клятву честности, рассказал о ситуации в ПАСЕ и поделился мыслями о том, что должно обществу государство.

По его мнению, журналисты должны приносить профессиональную клятву — это необходимо для того, чтобы свобода слова не превратилась в безответственность. Также в интервью «Вечерней Москве» Петр Толстой о российской делегации в ПАСЕ, которая в настоящее время не участвует в работе организации.

«… нет таких проблем в мире, которые можно было бы решить без России. К ним относятся борьба с терроризмом, изменение климата, международная, военная, кибербезопасность, ситуация в соседних с нашей страной государствах, правила судоходства, воздушных перевозок», — отметил Петр Толстой.

Он заявил, что единственный вариант решения проблемы - это создать такие условия работы в ПАСЕ, которые не позволяли бы лишать права голоса ни одну делегацию. Именно после принятия такого решения, российская сторона будет рассматривать возможность возращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

На данный момент наладить партнерские отношения между Россией и странами Запада сложно, однако решать конфликт, в конце концов, нужно.

«Рано или поздно нашим партнерам придется принимать соответствующие решения. Мы можем и подождать, у нас впереди — вечность», — заявил Толстой.

Кроме этого, он прокомментировал информацию о том, что Первому каналу потребуются субсидии из федерального бюджета, подчеркнув, что телеканал покрывает 11 часовых поясов, поэтому есть место издержкам, которые связаны с ретрансляцией сигнала.

Петр Толстой рассказал также об отношениях между государством и обществом: первое должно обеспечивать безопасность, здравоохранение, образование, а второе — «улучшать, защищать страну, делать так, чтобы сохранить ее целостность для последующих поколений».