Боевик из «Боко Харам» убил семь сотрудников французской компании в Нигере

Ниамей, 22 ноября. Неизвестный убил семь человек на территории французской компании Foraco, которая занимается бурением скважин для добычи питьевой воды на юго-востоке Нигера.

Как рассказал источник Reuters в силовых структурах, нападающий, вероятнее всего, был боевиком из террористической группировки «Боко Харам», которая действует в городе Диффа, расположенном возле границы Нигерии.

Официально же власти страны на данный момент не могут сказать, кто несет ответственность за эту атаку. При этом чиновники отметили, что жертвами террориста стали шесть сотрудников Foraco и один гражданский.

«Мы потеряли шесть человек. Контроллер, гражданский служащий были похищены, прежде чем им перерезали горло недалеко от скважины», — пояснил источник Reuters.

Напомним, что «Боко Харам» — действующая в Африке террористическая организация, которая ранее присягнула на верность «Исламского государства»1 (группировка, запрещенная в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.