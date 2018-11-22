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Россия

В Госдуму внесли законопроект об отдельных тюрьмах для террористов

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В Госдуму внесли законопроект об отдельных тюрьмах для террористов

Москва, 22 ноября. В России могут появиться отдельные тюрьмы для террористов. Соответствующий законопроект в четверг был внесен на рассмотрение Госдумы.

Инициативу разработали совместно с другими депутатами первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Законопроектом предусматривается содержание осужденных за преступления террористической направленности в отдельных тюрьмах», — пояснил Шхагошев.

По его словам, главная задача законопроекта заключается в том, чтобы предотвратить распространение экстремистской идеологии и вербовку в ряды террористов. Кроме того, как отметил Шхагошев, инициатива будет способствовать совершенствованию российского антитеррористического законодательства.

Ранее Россия предложила странам-членам Конвенции о запрещении химического оружия создать отдельную конвенцию против химического терроризма.

Автор: Василий Котов
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