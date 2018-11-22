Свобода слова против Цукерберга: иск ФАН к Facebook может дойти до Верховного суда США

Юристы международной юридической компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP) от имени Федерального агентства новостей подали иск к Facebook в калифорнийский суд в связи с удалением страницы ФАН из социальной сети. Как указано в исковом заявлении, Facebook нарушил закон о свободе слова в отношении ФАН и дискриминировал его по национальному происхождению.

Есть ли у российского информационного агентства возможность добиться правды в американском суде? И насколько долгим может быть путь к справедливости?

Забыли про первую поправку

«Свобода слова закреплена в первой поправке Конституции Соединенных Штатов Америки. Из-за своего доминирования на рынке Facebook действует как общественное предприятие, обладающее монопольными полномочиями лишить ФАН и его читателей этих очень важных прав. В иске также утверждается, что Facebook занимается цензурой контента в нарушение Конституции США. — прокомментировал суть искового заявления старший адвокат WTP Деннис Бойл. — Речь идет о свободе слова. Ни одна компания или организация не должны иметь возможности задушить новости».

Первая поправка вместе с остальным содержанием Билля о правах была предложена Конгрессом США на заре существования этого государства в 1789 году и ратифицирована в 1791 году. Формально она касается самого Конгресса, который не имеет права посягать на свободу слова и свободу прессы. Однако уже в 1868 году первую поправку дополнили Четырнадцатой, в которой положения Билля о правах были применены ко всей вертикали американской власти: от федерального правительства до органов власти отдельных штатов и муниципалитетов.

Тем не менее, до сих пор первая поправка нуждается в постоянной правовой защите, поскольку понятия свободы слова, свободы прессы и связанных с ними свобод вероисповедания, проведения собраний и подачи жалоб на действия властей постоянно подвергаются в США попыткам ограничения. Да и сами пять базовых свобод подзабыты американцами.

Так, проведенный в 2007 году в США опрос показал, что все пять свобод, гарантированных первой поправкой, — свобода слова, религии, прессы, собраний и свобода обращаться с жалобами, — смог перечислить только один американец из тысячи (!) опрошенных. Зато четверть респондентов без запинки могли назвать по именам всех пятерых членов семьи из популярного мультипликационного сериала «Симпсоны».

Все в суд, в Верховный суд!

Поскольку свобода слова и свобода прессы, как и остальные свободы, поименованные в первой поправке, являются значимыми для множества законодательных актов США, в сложившуюся американскую судебную практику входит весьма длительное судебное рассмотрение споров о применимости первой поправки. В отличие от многих других конституционных споров, обычным финалом судебного дела с упоминанием первой поправки становится окончательное рассмотрение такого иска в Верховном суде США. Именно он дает окончательную оценку тому или иному судебному случаю, который впоследствии становится судебным прецедентом.

Скорее всего, в случае с ФАН компания Facebook также постарается воспользоваться всеми доступными ей инструментами судебной защиты. В случае поражения в судах первых инстанций Facebook может дойти с этим делом до Верховного суда США. Однако это не означает, что у юристов ФАН нет возможности доказать свою правоту.

Интересным моментом поданного иска является то, что детище Марка Цукерберга в нем называется «общественным предприятием, имеющим монопольные полномочия». Такое определение является не преувеличением: к настоящему времени число пользователей Facebook превышает 2,13 млрд человек по всему миру, в то время как его ближайший конкурент на планете, китайская соцсеть Sina Weibo, объединяет лишь около 600 млн пользователей. К слову, находящийся на пятом месте российский «ВКонтакте» имеет аудиторию 380 млн пользователей.

При этом принцип равного доступа к «общественному предприятию, имеющему монопольные полномочия» уже звучал в разбирательствах по первой поправке и касался… протестов движения «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street)! Тогда в решениях американских судов были защищены права полиции на разгон такого рода митингов, поскольку, как было заявлено, демонстранты не имеют права препятствовать работе бизнесов, перекрывать дороги или использовать общественные ресурсы, имеющие монопольное значение. При этом «ограничения свободы слова могут касаться времени, места и способа протеста и исторически использовались для защиты прав других людей».

Определение «монопольных полномочий» достаточно важны для иска, так как американские суды крайне неохотно рассматривают претензии по первой поправке, которые касаются оценки размещаемого в тех или иных изданиях контента. В силу чего обычные редакционные споры между владельцами тех или иных изданий, редакциями и пишущими журналистами обычно остаются без рассмотрения. Как говорится, рынок большой — иди и свободно пиши в другом месте.

Тем не менее, регулирование с учетом контента было в различных случаях поддержано Верховным судом. Например, поскольку существует ограниченное количество частот для телевидения и радиостанций, правительство было обязано лицензировать их для различных компаний, причем делать это исключительно на нейтральной основе, с учетом равного доступа к ограниченному ресурсу. То же касалось и доступа к Интернету: в 2017 году Верховным судом США было вынесено решение, в котором подчеркивалось, что право доступа к Сети не подлежит каким-либо ограничениям.

Интересно, что Facebook и сам уже становился объектом разбирательства по первой поправке, в силу чего социальной сети будет достаточно трудно просто игнорировать иск ФАН. Еще в 2013 году окружной суд штата Виргиния постановил, что даже нажатие кнопки «лайк» на любой странице Facebook является проявлением свободы слова и поэтому должно защищаться в соответствии с нормой, закрепленной в первой поправке конституции США.

Что уж тут говорить о том случае, когда целая страница, со всем ее содержимым, насильно удаляется с сервисов компании — причем по явно дискриминационным соображениям! Так что же, нас ждет громкий американский процесс «свобода слова против Facebook»? Вполне возможно.

Русский — значит виновен?

Интересно, что ровно такое же игнорирование первой поправки наблюдается еще в одном деле против ФАН — о недоказанной связи агентства с «русскими троллями», которые якобы оказали влияние на президентские выборы в США в 2016 году.

Расследование по этому делу, которое вот уже почти два года «ковыляет» исключительно на принципе политической целесообразности, само по себе свидетельствует о прямом игнорировании министерством юстиции США положений первой поправки к конституции США.

В частности, «законной целью» минюста США в этом расследовании оказалась российская гражданка Елена Хусяйнова, бухгалтер ФАН. Ее действия, по версии следствия, якобы привели к «информированию населения США в определенном ключе», что оказало-де решительное влияние на президентские выборы.

Однако здесь попросту нет состава преступления. Описываемые действия Хусяйновой укладываются лишь в тот факт, что иностранцы тоже должны иметь свободу слова на территории США — она гарантируется всем зданием американских законов, выстроенных на основании первой поправки. Иная трактовка грозит тем, что в самом ближайшем будущем минюст США вполне может предпринять аналогичные дискриминационные действия уже против самих американцев.

Впрочем, сомнений в том, что Facebook на настоящем этапе развития американского и, в целом, мирового информационного общества является основным душителем свободы слова и свободы прессы на планете, практически не остается. Массовая цензура, беспричинная блокировка или даже полное удаление страниц из этой социальной сети, а также передача личных данных пользователей сторонним коммерческим организациям, спецслужбам и политическим «консультантам», уже стали привычной повседневностью для сети Марка Цукерберга.

Так что решение по делу «ФАН против Facebook» обещает стать предельно показательным для американской системы правосудия и, шире, для «американской мечты».

Накажут ли информационного монополиста? Или его «железная пята» и дальше будет давить любое альтернативное мнение? Это станет ясно в самое ближайшее время.