Медведев поручил оказать поддержку регионам, где выросли цены на нефтепродукты и уголь

Москва, 22 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать дополнительную финансовую поддержку регионам, в которых выросли цены на нефтепродукты и уголь. Об этом председатель Кабмина РФ сообщил на заседании правительства.

По его словам, необходимо подготовить проект распоряжения правительства о выделении денежных средств из резервов.

«Мною принято решение об оказании дополнительной поддержки регионам, которые столкнулись с ростом цен на нефтепродукты и уголь», — сказал Медведев.

Российский премьер также отметил, что, в целом, коммунальная инфраструктура в последние годы демонстрирует хорошие показатели работы. По словам Медведева, по итогам прошлой зимы количество аварий на системах горячего водоснабжения сократилось почти на треть. По сравнению с показателями прошлого года, количество поломок сократилось на 11%.

В регионах было подготовлено около 72 тысяч котельных. Медведев отметил, что теплотрассы и водопроводы приведены в порядок, а также созданы необходимые запасы топлива. По словам Дмитрия Медведева, в регионах на склады завезено боле пяти миллионов тонн угля и более двух миллионов тонн жидкого топлива.